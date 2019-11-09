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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'dan organ bağışı

Çaykur Rizespor'dan organ bağışı

’un Kulüp Başkanı Hasan ve yönetim kurulu üyeleri, önünde kurulan organ bağış noktasına giderek organlarını bağışladı.

'de bugün oynanacak olan - müsabakası öncesi Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri önünde kurulan organ bağış noktasına giderek organlarını bağışladı. Kalp yetmezliği teşhisinden dolayı tedavi gören 12 yaşındaki Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi'nin hastalığına farkındalık oluşturmak için düzenlenen kampanyaya Başkan Kartal ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda taraftar da destek verdi.

Organlarını bağışlayan Başkan Kartal, yaptığı açıklamada, "İnsanlığa hizmet etmektir bu olay. Öldükten sonra yapacak hiçbir şey yok. Nasıl olsa organlarını kullanamıyorsun. Birilerinin bundan faydalanmasından daha güzel bir şey var mı? Tüm vatandaşlarımızın organlarını bağışlamasında fayda var. Bizim taraftarımız hep iyidir. Taraftar ve yönetim iç içeyiz. Rize ile bütünleşmişiz. Rahat olun biz yukarılarda oynayacağız. Spor bütünleştiricidir. Bu olayı tüm takımlar kendi evinde yapması gerekir. Herkes yaparsa organ bağışı olayı yayılır. Biz ne varsa bağışladık" dedi.

  1. 09.11.2019
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