İsmail Kartal: Rizespor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Cuma günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Rize Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşen antrenman öncesinde konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktör İsmail Kartal maçtan 3 puan alıp taraftarı mutlu etmek istediklerini dile getirdi.



"BU MAÇI GERİ DÖNÜŞ MAÇI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Takım olarak kötü gidişatın son bulmasını istediklerini dile getiren Kartal, "Cuma günü kendi evimizde Ankaragücü ile çok önemli bir maçımız var. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradan 3 puan alıp hem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz hem de sıralamadaki yerimizi üst sıralara taşımak istiyoruz. Bunun için oyuncularımız ile yaptığımız toplantıda maçın önemini anlattık. Bu maçı bir geri dönüş maçı olarak görüyoruz ve iyi mücadele ile 3 puan almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"HAFTADA BİR GÜN STATTA ÇALIŞACAĞIZ"

Daha önce zemini hazır olmadığı için statta antrenman imkanı bulamadıklarını, artık haftada 1 kez antrenmanları statta gerçekleştireceklerini dile getiren Kartal, "Bu sezonda ilk defa statta bir antrenman yapıyoruz. Çünkü sezon başından beri sahanın hazır olmadığından dolayı ve çok fazla zarar vermek istemediğimizden kendi tesislerimizde antrenman yapıyorduk. Sahanın düzeldiğini stat müdürü bize söylediğinde maç öncesi böyle bir karar aldık. Bundan sonra haftada bir gün burada taktik idmanlarımızı devam ettireceğiz" dedi.



"FİZİKSEL OLARAK BU TAKIMIN HİÇBİR PROBLEMİ YOK"

Futbol üstünlüğünün kendilerinde olduğu maçlarda da puan kaybettiklerini ve bu durumun kendilerini üzdüğü vurgulayan deneyimli hoca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolda bu tip düşüşler olabiliyor ama şunu da unutmayalım ki fiziksel olarak bu takımın hiçbir problemi yok. Rakipten 4 kilometre çok koşmuşuz, daha fazla pas yapmışız. Biz bu sezon duran toptan gol yemeyen tek takımdık. 3'ünü duran toptan, kornerden yedik. Bir talihsizlik yaşıyoruz. Maalesef kalemize her gelen top gol oluyor, sakatlıklar yaşadık. 3-4 maçta da lehimize verilen verilmeyenler var. Ama buna rağmen oyuncu gurubumuzun ve bizlerin kendimize inanması, takımımızın birbirine güvenmesi, benim oyuncularıma güvenmem, bizi ayakta tutuyor. İnşallah bu birlikteliğimiz bundan sonraki maçlar için bize karşılığını verecektir diye düşünüyorum. Verdiğimiz mücadelenin karşılığı bu değildi. Bazı maçlarda kötü oynadık, bunu kabul ediyorum zaten. Burayı toparlayacak olan yine bizleriz. Taraftarlarımız merak etmesin. Onları üzdüğümüzün farkındayız. En kısa zamanda toparlanıp güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."



"ANKARAGÜCÜ TAKIMINI İYİ TANIYORUM"

Eski takımı Ankaragücü'ne karşı oynayacakları maçtan 3 puanla ayrılmak ve taraftarı sevindirmek istediklerini dile getiren İsmail Kartal, "Ankaragücü takımını iyi tanıyorum. Birçok oyuncu benim oyuncularım. Şimdi Rizespor'un teknik direktörüyüm, Rizespor'un başarısı için buradayım. Rizeliyim, Rizespor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Futbolda duygusallığa yer yoktur, mantık vardır. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. İnşallah Cuma günü de iyi mücadele edip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.