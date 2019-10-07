Dario Melnjak'tan jeneriklik gol

Ceza sahası dışından Uğurcan'ı avlayan 26 yaşındaki futbolcunun şutunda top doksana gitti. Karşılaşma sonunda kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Melnjak, "Öne geçtiğimiz karşılaşmada skor avantajını koruyamadık. Kazansaydık attığım gol benim için çok daha anlamlı olacaktı. Bundan sonra daha dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.



ENGEL TANIMADILAR

Çaykur Didi Stadı'nda dünkü karşılaşmaya büyük ilgi vardı. Yoğun yağmura rağmen taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Çaykur Rizespor taraftarları, 15 bin kişilik stadın büyük bölümünü doldururken, Trabzonsporlular da kendilerine ayrılan tribünde boş yer bırakmadı. Maç öncesi taraftarlar arasındaki dostluk rüzgarı karşılaşma sırasında da devam etti.