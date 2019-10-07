Dario Melnjak'tan jeneriklik gol
Müthiş mücadeleye sahne olan dünkü 90 dakikada Dario Melnjak'ın golü öne çıkanlar arasındaydı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Trabzonspor ağlarını havalandıran Hırvat sol bek, jeneriklik bir gole imza attı.
Ceza sahası dışından Uğurcan'ı avlayan 26 yaşındaki futbolcunun şutunda top doksana gitti. Karşılaşma sonunda kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Melnjak, "Öne geçtiğimiz karşılaşmada skor avantajını koruyamadık. Kazansaydık attığım gol benim için çok daha anlamlı olacaktı. Bundan sonra daha dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.
ENGEL TANIMADILAR
Çaykur Didi Stadı'nda dünkü karşılaşmaya büyük ilgi vardı. Yoğun yağmura rağmen taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Çaykur Rizespor taraftarları, 15 bin kişilik stadın büyük bölümünü doldururken, Trabzonsporlular da kendilerine ayrılan tribünde boş yer bırakmadı. Maç öncesi taraftarlar arasındaki dostluk rüzgarı karşılaşma sırasında da devam etti.
- 7.10.2019
-
Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Dario Melnjak'tan jeneriklik gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.