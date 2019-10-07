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07 Ekim 2019, Pazartesi
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'tan jeneriklik gol

Dario Melnjak'tan jeneriklik gol

Müthiş mücadeleye sahne olan dünkü 90 dakikada 'ın golü öne çıkanlar arasındaydı. Karşılaşmanın 23. dakikasında ağlarını havalandıran Hırvat sol bek, jeneriklik bir gole imza attı.

Ceza sahası dışından Uğurcan'ı avlayan 26 yaşındaki futbolcunun şutunda top doksana gitti. Karşılaşma sonunda kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Melnjak, "Öne geçtiğimiz karşılaşmada skor avantajını koruyamadık. Kazansaydık attığım gol benim için çok daha anlamlı olacaktı. Bundan sonra daha dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.

ENGEL TANIMADILAR
Çaykur Didi Stadı'nda dünkü karşılaşmaya büyük ilgi vardı. Yoğun yağmura rağmen taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. taraftarları, 15 bin kişilik stadın büyük bölümünü doldururken, Trabzonsporlular da kendilerine ayrılan tribünde boş yer bırakmadı. Maç öncesi taraftarlar arasındaki dostluk rüzgarı karşılaşma sırasında da devam etti.

  1. 7.10.2019
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