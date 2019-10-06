İsmail Kartal: İstifa diye bağırılmasını hak etmedim - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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: İstifa diye bağırılmasını hak etmedim

İsmail Kartal: İstifa diye bağırılmasını hak etmedim

Süper Lig'in 7. haftasında 'a 2-1 mağlup olan 'da teknik direktör maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları...

teknik direktörü rakibi 'u tebrik ederken maçın hakemine yönelik serzenişlerde bulundu. Ayrıca Kartal, Rizespor tribünlerinin kendini istifaya çağırmasını hak etmediğini ifade etti.

KARTAL: VAR'A NEDEN GİDİLMEDİ?
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, "Hafta başından bugüne kadar maça iyi hazırlandık. Çok iyi mücadele edip öne geçtik. Öne geçtikten sonra net fırsatlarımız vardı. İkinci golü bulsak maçı koparıp farklı kazanabilirdik. Hakemler hakkında bugüne kadar çok fazla konuşmadım. Net penaltımız 1-0 öndeyken verilmedi. VAR'a bile gidilmedi. Tekrar tekrar izledik. Net penaltı. Topun dönüşü bize gol oldu. Toparlanamadan ikinci golü yedik ve kaybettik. Bugün Rizespor olarak ne mücadele ne futbol anlamında mağlubiyeti hak edemedik. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu mücadelenin karşısında taraftarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz. 2-1 kazandılar. 'in kendisini yakından tanırım. İyi bir hakemdir. Fakat pozisyonu neden atladılar? VAR'a neden gitmediler? Anlamış değilim. Bir kaç haftadır ufak ufak maçlarda bu tip durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Milli araya girdik. Toparlanıp ayağa kalkacağız. Çok çalışarak önümüze bakacağız. İkinci golü atsak maçı çok farklı kazanabilirdik. Trabzonspor takımı şampiyonluk yarışında bu ülkede en rahat gol pozisyonuna giren ekip. Pas ve hücum eden bir ekip. Taktiksel anlamda topu onlara bıraktık. İyi mücadele ettik. Biz sadece ikinci golü bulamadık. Rakip takım iyi pozisyon alarak mücadele etti. Penaltı verilse belki 2-0 ve coşku ile maçı farklı kazanacağız" dedi.

"İSTİFA DİYE BAĞRILMASINI HAK ETMEDİM"

Kartal, taraftarın istifaya çağırması ile ilgili ise, "Taraftarın tepkisi normaldir. 'de algı çok önemli. Onlara hak veriyoruz. Mağlup olunca birine tepki koyacaklar. Bu tepkiyi bana koydular. Bugün bu tepkiyi almayı ben hak etmedim. Bugün 'İstifa' diye bağırılmasını hak etmedim. Bu mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Onlara saygı duyuyorum. Bana istifa diye gittiğim yerlerde bağırıp sonra 25 bin kişi stadı terk etmeden 'Gitme' diye pankart açtılar. Onlara teşekkür ediyorum. Mağlup olunca takımın sorumlusu benim. Bana tepki koyacaklar. Onları üzdüğümüz için ben daha üzgünüm. Merak etmesinler biz elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 06.10.2019
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