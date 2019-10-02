Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları sürdü

Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü

'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Tedavisi süren Aminu Umar, takımdan ayrı çalıştı.

İlk 20 dakikanın ardından basına kapalı devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er ile yönetim kurulu üyeleri de idmanı izledi.

Rize temsilcisi, maçı hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 02.10.2019
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