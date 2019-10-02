Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü
Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü.
Yeşil-beyazlı ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Tedavisi süren Aminu Umar, takımdan ayrı çalıştı.
İlk 20 dakikanın ardından basına kapalı devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er ile yönetim kurulu üyeleri de idmanı izledi.
Rize temsilcisi, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 02.10.2019
- Ersun Yanal istedi Comolli harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transfer bombası
- Fenerbahçe haberi: Mesut Özil gemileri yaktı! Evi bile hazır
- Galatasaray - PSG maçı sonrası Falcao şoku!
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
- Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı
-
Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
-
Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
-
Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.