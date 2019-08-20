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20 Ağustos 2019, Salı
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Melnjak Rize’de mutlu

Melnjak Rize’de mutlu

Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında 60 bin euro'ya kadrosuna kattığı Melnjak, sergilediği performansla değerine değer kattı. Gençler’i yıkan isim olan 26 yaşındaki sol bek, “Yeni kontrat, beni mutlu eder” mesajını verdi.

Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında 60 bin euro'ya kadrosuna kattığı Melnjak, sergilediği performansla değerine değer kattı. Sezona Gençlerbirliği deplasmanında golle başlayan ve takımına galibiyeti getiren isim olan 26 yaşındaki sol bek, transferin gözdesi. Rize'yi çok sevdiğini vurgulayan Melnjak, iddiaları hakkında, "Ben bu şehirde olmaktan, güzel şeyler paylaşmaktan çok mutluyum. Gelecekte Rize ile daha mutlu günlerimin olmasını isterim Yeni kontrat beni çok mutlu eder" diye konuştu.

BOJINOV İDDiASI
Muriç'in yerine golcü arayan Rizespor için 'dan sürpriz bir iddia geldi. 'dan ayrılan Valeri Bojinov'un Atmaca'yla anlaştığı öne sürüldü. ve M.City gibi devlerde oynayan 33 yaşındaki golcü, geçen sezon 23 maçta 11 kez ağları sarstı.

  1. 20.8.2019
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