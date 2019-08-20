Melnjak Rize’de mutlu
Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında 60 bin euro'ya kadrosuna kattığı Melnjak, sergilediği performansla değerine değer kattı. Gençler’i yıkan isim olan 26 yaşındaki sol bek, “Yeni kontrat, beni mutlu eder” mesajını verdi.
Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında 60 bin euro'ya kadrosuna kattığı Melnjak, sergilediği performansla değerine değer kattı. Sezona Gençlerbirliği deplasmanında golle başlayan ve takımına galibiyeti getiren isim olan 26 yaşındaki sol bek, transferin gözdesi. Rize'yi çok sevdiğini vurgulayan Melnjak, transfer iddiaları hakkında, "Ben bu şehirde olmaktan, güzel şeyler paylaşmaktan çok mutluyum. Gelecekte Rize ile daha mutlu günlerimin olmasını isterim Yeni kontrat beni çok mutlu eder" diye konuştu.
BOJINOV İDDiASI
Muriç'in yerine golcü arayan Rizespor için Bulgaristan'dan sürpriz bir iddia geldi. Levski Sofya'dan ayrılan Valeri Bojinov'un Atmaca'yla anlaştığı öne sürüldü. Juventus ve M.City gibi devlerde oynayan 33 yaşındaki golcü, geçen sezon 23 maçta 11 kez ağları sarstı.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Melnjak Rize’de mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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