Son atmaca Attamah
Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlayan Başakşehir’in 25 yaşındaki ön liberosu Attamah, imza için Rize’ye geldi. Başarılı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi.
AVCI'YLA STOPERE GEÇTİ
Türkiye kariyerine 2014 yılında Adana Demirspor'da başlayan Ganalı oyuncu, daha çok ön libero pozisyonunda görev alıyordu. 2016'da Başakşehir'e transfer olan Attamah, Abdullah Avcı'yla oyun pozisyonunda değişiklik yaşadı. Yeni takımında ilk başlarda ön liberoda şans bulan başarılı oyuncu, daha sonra stoperde görev yapmaya başladı. 180 cm boyundaki oyuncu, Gana Milli Takımı formasını ise 4 kez başarıyla terletti.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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