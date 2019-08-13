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13 Ağustos 2019, Salı
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Son atmaca Attamah

Son atmaca Attamah

Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlayan Başakşehir’in 25 yaşındaki ön liberosu Attamah, imza için Rize’ye geldi. Başarılı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi.

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren , Joseph Attamah'ı kadrosuna katıyor. Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki oyuncunun kiralanması için Başakşehir'le her konuda anlaşma sağlarken; Attamah da imzayı atmak için şehre geldi. Başarılı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi. Kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan Attamah'ın sözleşmesinin uzatılıp kiralandığı ifade edildi.

AVCI'YLA STOPERE GEÇTİ
Türkiye kariyerine 2014 yılında Adana Demirspor'da başlayan Ganalı oyuncu, daha çok ön libero pozisyonunda görev alıyordu. 2016'da Başakşehir'e transfer olan Attamah, Abdullah Avcı'yla oyun pozisyonunda değişiklik yaşadı. Yeni takımında ilk başlarda ön liberoda şans bulan başarılı oyuncu, daha sonra stoperde görev yapmaya başladı. 180 cm boyundaki oyuncu, Gana Milli Takımı formasını ise 4 kez başarıyla terletti.
  1. 13.8.2019
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