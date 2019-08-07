Süper Lig haberleri (06.08.2019) - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Süper Lig haberleri (06.08.2019)

Süper Lig haberleri (06.08.2019)
Horoz'dan hızlısı yok
Transfer şampiyonu Denizlispor, yeni isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar 13 ismi renklerine bağlayan ve Empoli'nin stoperi Veseli ile de el sıkışan Horoz, Krasnodar'ın Rumen golcüsü Andrei Ivan (22) ve BB Erzurum'un orta sahası İbrahim Akdağ (28) için girişimlerini sıklaştırdı. Üç ismin bu hafta imza atması bekleniyor.

Schwechlen Göz-Göz'de
Göztepe eski oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı. BB Erzurum'la yollarını ayıran 30 yaşındaki Fransız sol bek, kendisini 1+1 yıllığına sarıkırmızılı renklere bağladı. 2016- 2018 arasında iki sezon formasını giydiği Göz-Göz'de 60 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli oyuncu, geçen sezon da Erzurum'da 34 maça çıktı.

'3-4 oyuncu daha alırız
Son olarak Ganalı ön libero Abdul-Aziz Tetteh'i kadrosuna katan Gazişehir'de teknik direktör Sumudica transferlerin devam edeceğini söyledi. Rumen çalıştırıcı, "Kadromuzu büyük ölçüde oluşturduk. Forvet ve on numara için çalışmalar sürüyor. 3-4 transfer daha yapıp lige hazır oluruz" dedi.

Djerlek katıldı
Sivasspor'un Partizan'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek, sağlık kontrolünün ardından ilk idmanına çıktı. Öte yandan Yiğido'nun İsrailli orta saha oyuncusu Bibras Natcho (31) ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.


Malatya'da tek hedef var
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı ilk maç için Belgrad'a gitti. Sportif direktör Ali Ravcı, "İlk tura göre daha zor geçecek. Tek hedefimiz gruplara kalmak" dedi. Yarın 22.00'de oynanacak karşılaşmanın rövanşı ise 15 Ağustos'ta Malatya'da olacak.
  1. 7.8.2019
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