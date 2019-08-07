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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Boldrin dönüyor

Boldrin dönüyor

, geçen sezon kiraladığı 30 yaşındaki Brezilyalı on numaranın bonservisi için ’yle anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiraladığı Fernando Boldrin'i bu kez bonservisiyle kadrosuna katıyor. ekibinin, 'la anlaşmaya vardığı öğrenilirken; Brezilyalı on numara için 700 bin euro ödeneceği ifade edildi. 30 yaşındaki maestronun önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla 30 maçta 4 gol, 7 asistle oyrayan Boldrin, 2017'de Steaua Bükreş'ten 1.2 milyon euro'ya Kayserispor'a transfer olmuştu.
  1. 7.8.2019
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