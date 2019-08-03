Rize’den gol şov
Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Azerbaycan ekiplerinden Keşla FK'yı 3-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Azerbaycan Ligi ekiplerinden Keşla FK ile karşılaştı. Yeşil-mavili ekip, Barış Alıcı'nın yıldızlaştığı mücadelede rakibini 3-0 mağlup etti.
Rizespor, Azerbaycan temsilcisi Keşla'yla özel maçta karşılaştı. Yeşil-mavililer, iyi bir oyun ortaya koyduğu mücadeleyi yeni transferleri Barış Alıcı (2) ve Pauw'un golleriyle 3-0 kazandı. Öte yandan Alanyaspor ise Alman devi Schalke'yle yaptığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kaybetti.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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