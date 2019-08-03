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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Rize’den gol şov

Rize’den gol şov

, hazırlık maçında ekiplerinden Keşla FK'yı 3-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Azerbaycan Ligi ekiplerinden Keşla FK ile karşılaştı. Yeşil-mavili ekip, 'nın yıldızlaştığı mücadelede rakibini 3-0 mağlup etti.

Rizespor, temsilcisi Keşla'yla özel maçta karşılaştı. Yeşil-mavililer, iyi bir oyun ortaya koyduğu mücadeleyi yeni transferleri (2) ve Pauw'un golleriyle 3-0 kazandı. Öte yandan ise Alman devi 'yle yaptığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kaybetti.
  1. 3.8.2019
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