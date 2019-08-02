Alanyaspor'dan tatsız prova
Aytemiz Alanyaspor, Avusturya'da hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'nın Bundesliga takımlarından FC Shalke 04'e 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 2. yarısına 2 oyuncu değişikliğiyle başladı. Fernandes'in yerine Hasan, Marafona'nın yerine Haydar oyuna girdi. 57. dakikada çabuk paslarla ceza alanımıza sokulan Schalke 04, Reese ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadele Schalke 04 takımının 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Ozan Kabak ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da takip etti. Aytemiz Alanyaspor, Avusturya'daki 2. hazırlık maçını 4 Ağustos Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wasl ile yapacak.
- 02.08.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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