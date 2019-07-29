Dimitrios Chatziisaias: “Hem takım olarak hem de bireysel hedeflerim var” - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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: “Hem takım olarak hem de bireysel hedeflerim var”

Dimitrios Chatziisaias: “Hem takım olarak hem de bireysel hedeflerim var”

takımı ’un renklerine bağladığı savunma oyuncusu , ligi iyi geçirmek istediklerini belirterek, Avrupa’ya gitmek istediklerini söyledi.

Spor Toto takımlarından , yeni sezon kamp çalışmalarını 'da sürdürüyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde Çaykur Rizespor'un Ligi takımı PAOK'tan 3 yıllığına renklerine kattığı savunma oyuncusu açıklamalarda bulundu.

sürecinin zorlu geçtiğini belirten Chatziisaias, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer sürecim biraz zorlu geçti. Hem Rizespor çok uğraştı hem de kulübüm beni bırakmamaya çalıştı ama sonuçta transferim gerçekleşti. Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Hem kendim hem de takımım adına Avrupa'ya gidebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in Yunanistan liginin üstünde bir lig olduğunu kaydeden Chatziisaias, "Gelmeden önce Rizespor hakkında bilgi edindim. Tabii ki tarihi olan bir takım. Buraya da gelmeyi çok istedim. Süper Lig'le ilgili herkes çok şey biliyor. Çok büyük takımlar var. , , gibi büyük takımların olduğu lige geldim. Bence Yunanistan liginin seviyesinin bir üstü. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum. İlk defa da Yunanistan'ın dışına çıktım. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok istekliyim" ifadelerini kullandı.

Chatziisaias, taraftarların kendisine destek olduğunu ifade ederek, "Taraftarlar geldiğim andan itibaren sosyal medyadan "hoş geldin" dediler. Çok güzel destek oldular. Bu desteklerinin devam etmesini istiyorum. Umarım onları mutlu ederiz" şeklinde konuştu.

  1. 29.07.2019
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