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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Rizespor'dan çifte bomba!

Rizespor'dan çifte bomba!

Paok’un stoperi Chatziisaias’e (26) 3 yıllık imza attıran Atmaca, Zulte’nin Belçikalı sağ kanatı De ’u (29) da 2 seneliğine renklerine bağladı.

yönetiminde yeni sezona hazırlanan , savunmasına önemli bir takviye yaptı. Mavi-yeşilliler, PAOK'un Yunan stoperi Dimitrios Chatziisaias'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine Stavroupolis'te başlayan 26 yaşındaki oyuncu; Atromitos, Panionios ve Glyfada formaları da giydi. İstikrarlı oyunu ile dikkat çeken Chatziisaias, son iki yılda kiralık olarak görev yaptığı Atromitos'ta 67 maçta 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

GEÇEN SEZON COŞTU
Rize, Chatziisaias'ın ardından ikinci bombayı da Nill De 'la patlattı. Uzun süredir görüşme halinde olunan Demokratik Kongo asıllı Belçikalı oyuncu, kendisini 2 yıllığına mavi-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Lokeren altyapısında yetişen 29 yaşındaki oyuncu, Guingamp'ta da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Zulte Waregem'de 38 karşılaşmaya çıkan De Pauw, 5 gol, 10 asistle dikkat çekti. Başarılı oyuncu, alt yaş takımlarıyla da milli oldu.

'HEDEF ÜST SIRALAR OLACAK'
Hazırlıklarını 'da sürdüren Rizespor'da kaptan Abdullah Durak yeni transferlerle daha iyi olacaklarını belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Gelen transferlerin kalitesi çok önemli. İnşallah iyi arkadaşlar gelir ve biz de başarılı oluruz. Hedefimiz üst sıralar" diye konuştu.

  1. 27.7.2019
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