Nill De Pauw Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Zulte Waregem’den, Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.
Çaykur Rizespor, Belçika Jupiler Pro Lig takımı SV Zulte Waregem'de forma giyen orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Nill De Pauw'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.
- 26.07.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Nill De Pauw Çaykur Rizespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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