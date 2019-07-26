Nill De Pauw Çaykur Rizespor'da - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Nill De Pauw Çaykur Rizespor'da

Nill De Pauw 'da

Nill De Pauw Çaykur Rizespor'da

, ’den, Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.

, Belçika Jupiler Pro Lig takımı SV 'de forma giyen orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Nill De Pauw'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.

  1. 26.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nill De Pauw Çaykur Rizespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN