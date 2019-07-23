Diomande Rize'ye - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Diomande Rize'ye

Diomande Rize'ye

Diomande Rize'ye

, 'e transfer olan Azubuike'nin boşluğunu dolduruyor. Yeşilmavililer, uzun süredir arayışta olduğu ön libero konusunda bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli Ismael Diomande'ye yöneldi.

Son olarak Caen forması giyen 27 yaşındaki oyuncunun, sıcak baktığı belirtilirken; önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi. Yönetimin, oyuncuyu Bolu'daki 2. etap kamp çalışmalarına yetiştirmek için çabaladığı aktarıldı. Öte yandan Anderlecht'li Hırvat stoper Antonio Milic ve Zulte Waregem'in sağ kanatı Nill De Pauw için temaslarını sürdüren Rize'nin oyuncuları şehre beklediği gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz sezon Caen'le Fransa Ligi'nde 18, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkan Diomande, 1 asistle oynadı. Tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
  1. 23.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diomande Rize'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN