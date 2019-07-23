Diomande Rize'ye
Çaykur Rizespor, Başakşehir'e transfer olan Azubuike'nin boşluğunu dolduruyor. Yeşilmavililer, uzun süredir arayışta olduğu ön libero konusunda bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli Ismael Diomande'ye yöneldi.
Geçtiğimiz sezon Caen'le Fransa Ligi'nde 18, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkan Diomande, 1 asistle oynadı. Tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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