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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Rize coştu bir kere

Rize coştu bir kere

Karadeniz ekibi , transferde hız kesmiyor. Rizespor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nill De Pauw ve ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonun flaş takımı , transferde somut adımlar atmaya başladı. Takımın gol silahı Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye satan Karadeniz ekibi, iki önemli isimle anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Yeşil- mavililer, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nill De Pauw ve ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Pauw ile 25 yaşındaki Hırvat stoper Milic'in kısa süre içinde Rizespor'un kampına katılması bekleniyor. Bu arada Rizespor'un golcü transferi için de temasları sürüyor.

  1. 22.7.2019
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