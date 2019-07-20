Rize'den çifte bomba
İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlanan Çaykur Rizespor, transferde Belçika pazarına açıldı. Mavi- yeşillilerin, Anderlecht'in 25 yaşındaki stoperi Antonio Milic'le anlaşma sağladığı öğrenildi.
Hırvat savunmacının satın alma opsiyonuyla kiralanacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Oostende'den Anderlecht'e gelen başarılı oyuncu, ligde 21 karşılaşmada forma giyerken; Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta boy gösterdi. Sol bekte de görev yapabilen Milic, takımına 2 asistlik katkı sağladı.
WAREGEM'DE ŞOV YAPTI
Karadeniz ekibinin Belçika Ligi'nden gözüne kestirdiği diğer isim olan Nill De Pauw'la da her konuda anlaşma sağlandığı belirtilirken; 29 yaşındaki sağ kanatın son kararını kısa süre içinde mavi-yeşilli takıma ileteceği kaydedildi. Zulte Waregem'le 1 yıllık kontratı kalan Demokratik Kongo asıllı Belçikalı oyuncu, geçen sezon 38 maçta 5 gol, 10 asistle dikkat çekmişti. Öte yandan Fenerbahçe'den Barış Alıcı ve Frey için girişimlerini sürdüren mavi-yeşilli ekibin sportif direktörü Yılmaz Bal, Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde imzaların atılacağını ifade etti.
- 20.7.2019
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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