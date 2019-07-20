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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'li Traktör, Rizespor karşısında galip

Mustafa Denizli'li Traktör, Rizespor karşısında galip

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden , hazırlık maçında 'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Traktör FC takımına 1-0 mağlup oldu.

, ilk hazırlık maçına Gökhan, Morozıuk, Abarhoun, Talbi, Dario, Oğuz Kağan, Vetrih, Oğulcan, Samudio, Mustafa, El Kabir ilk 11'i ile başladı. Traktör, 8'inci dakikada Iman Salimi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca İran ekibi devreyi 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Rizespor, ilk hazırlık maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Erzurum kampını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan yeşil-mavilliler, 24 Temmuz'da Bolu'da ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

  1. 21.07.2019
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