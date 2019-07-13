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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'i transfer etti

Çaykur Rizespor Amedej Vetrih'i transfer etti

, Slovenya Prva Liga takımlarından NK Domzale'da forma giyen orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllığına anlaştığını açıkladı.

, Slovenya ekibi NK Domzale forması giyen orta saha oyuncusu 'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Mavi yeşilli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Slovenya Prva Liga takımlarından NK Domzale'den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Yarın Erzurum kampına katılacak Slovenya vatandaşı 28 yaşında ki Amedej Vetrih'in imza töreni önümüzdeki günlerde Rize'de düzenlenecek" denildi.

  1. 13.07.2019
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