Rizespor’da flaş iddia

Karadeniz ekibinin Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Mehmet Topal'a teklif götürdüğü ileri sürüldü. Yeşil-mavililerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan 33 yaşındaki futbolcu konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Çaykur Rizespor'un, transferde önceliği yurt dışı olan Mehmet Topal için tüm şartları zorlacağı kaydedildi.