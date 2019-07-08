Rizespor’da flaş iddia
Yaz transfer döneminde en çok konuşulan kulüplerden biri olan Çaykur Rizespor için önemli bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Mehmet Topal için hareket geçtiği ve şartları zorladığı ileri sürüldü.
Karadeniz ekibinin Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Mehmet Topal'a teklif götürdüğü ileri sürüldü. Yeşil-mavililerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan 33 yaşındaki futbolcu konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Çaykur Rizespor'un, transferde önceliği yurt dışı olan Mehmet Topal için tüm şartları zorlacağı kaydedildi.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Rizespor’da flaş iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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