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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Rizespor’da flaş iddia

Rizespor’da flaş iddia

Yaz döneminde en çok konuşulan kulüplerden biri olan için önemli bir iddia ortaya atıldı. ekibinin, ile sözleşmesini karşılıklı fesheden için hareket geçtiği ve şartları zorladığı ileri sürüldü.

ekibinin ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 'a teklif götürdüğü ileri sürüldü. Yeşil-mavililerin teknik direktörü 'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan 33 yaşındaki futbolcu konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. 'un, transferde önceliği yurt dışı olan Mehmet Topal için tüm şartları zorlacağı kaydedildi.

  1. 8.7.2019
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