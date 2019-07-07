El Kabir Rize'de

Çaykur Rizespor, Faslı futbolcu Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattı. Son olarak İsveç ekibi Kalmar'da forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Çayeli'ndeki imza törenine başkan Hasan Kartal, yöneticiler ve El Kabir katıldı. Kartal ve El Kabir'i taraftarlar alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Başkan Kartal, imza sonrası Rize'yi birleştirerek tek bayrak altında toplamak istediklerini dile getirdi.



İPLE ÇEKİYORUM

Önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydeden Kartal, "El Kabir'in yaşamında en başarılı olduğu dönem burada olacak. Rize'yi hiç unutmayacak" şeklinde konuştu. El Kabir ise şunları kaydetti: "Burada olduğum için çok memnunum. Bu karşılama beni mutlu etti. Eski hocamla çalışacağım için mutluyum. Bir an önce sezonun başlamasını bekliyorum."



A SPOR'A KONUŞTU

Başkan Kartal, tören sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferde çok sıkı şekilde çalıştıklarını bildiren Kartal, "Daha iyi oyuncuları takıma kazandıracağız. Bizim hayalimiz ligde en üstte yer almak ve orada da olacağız" diye konuştu.