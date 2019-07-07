El Kabir Rize'de - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Rize'de

El Kabir Rize'de

Son olarak ekibi Kalmar'da oynayan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Hasan , ''Takıma iyi oyuncular kazandıracağız'' diyerek müjdesini verdi.

Çaykur Rizespor, Faslı futbolcu Mostapha 'i kadrosuna kattı. Son olarak ekibi Kalmar'da forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Çayeli'ndeki imza törenine başkan Hasan , yöneticiler ve El Kabir katıldı. Kartal ve El Kabir'i taraftarlar alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Başkan Kartal, imza sonrası Rize'yi birleştirerek tek bayrak altında toplamak istediklerini dile getirdi.

İPLE ÇEKİYORUM
Önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydeden Kartal, "El Kabir'in yaşamında en başarılı olduğu dönem burada olacak. Rize'yi hiç unutmayacak" şeklinde konuştu. El Kabir ise şunları kaydetti: "Burada olduğum için çok memnunum. Bu karşılama beni mutlu etti. Eski hocamla çalışacağım için mutluyum. Bir an önce sezonun başlamasını bekliyorum."

A SPOR'A KONUŞTU
Başkan Kartal, tören sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferde çok sıkı şekilde çalıştıklarını bildiren Kartal, "Daha iyi oyuncuları takıma kazandıracağız. Bizim hayalimiz ligde en üstte yer almak ve orada da olacağız" diye konuştu.

  1. 7.7.2019
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