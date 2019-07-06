Rizespor'dan resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık

Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Vedat Muriç transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor Kulübü gece yarısı yaptığı açıklamada Muriç konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurdu.

Yılan hikayesine dönen Vedat Muriç transferinde flaş gelişme bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin savaşı verdiği Kosovalı golcünün transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü'nden resmi açıklama geldi.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç A Spor'a konuştu!

  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 02:43
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