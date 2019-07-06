Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Vedat Muriç transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor Kulübü gece yarısı yaptığı açıklamada Muriç konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurdu.
Yılan hikayesine dönen Vedat Muriç transferinde flaş gelişme bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği Kosovalı golcünün transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü'nden resmi açıklama geldi.
"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 02:43
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