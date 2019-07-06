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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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El Kabir'i kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor El Kabir'i kadrosuna kattı

, Kalmar ile yollarını ayıran 'in transferini resmen açıkladı. temsilcisi, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Mykola Moroziuk'un bonservisini alan, Atakan Akkaynak'ı da kiralayan , bir transferi daha açıkladı.

temsilcisi, 'de yakından tanınan 'in transferini resmen açıkladı.

Çaykur Rizespor'un resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mostapha El Kabir, hayırlı olsun! Bugün saat 15:00'da, 'Çayeli Eski Cami' meydanında yapılacak imza törenini kaçırmayın!" ifadelerine yer verildi.

Ülkemizde , ve Ankaragücü formaları giyen El Kabir, kariyerinde çıktığı 107 karşılaşmada 24 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

  1. 06.07.2019
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