Çaykur Rizespor El Kabir'i kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, Kalmar ile yollarını ayıran Mostapha El Kabir'in transferini resmen açıkladı. Karadeniz temsilcisi, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
Mykola Moroziuk'un bonservisini alan, Atakan Akkaynak'ı da kiralayan Çaykur Rizespor, bir transferi daha açıkladı.
Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de yakından tanınan Mostapha El Kabir'in transferini resmen açıkladı.
Çaykur Rizespor'un resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mostapha El Kabir, hayırlı olsun! Bugün saat 15:00'da, 'Çayeli Eski Cami' meydanında yapılacak imza törenini kaçırmayın!" ifadelerine yer verildi.
Ülkemizde Gençlerbirliği, Antalya ve Ankaragücü formaları giyen El Kabir, Türkiye kariyerinde çıktığı 107 karşılaşmada 24 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
#BirlikteBaşaracağızRize pic.twitter.com/RBekZoOSB8— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 6 Temmuz 2019
- 06.07.2019
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