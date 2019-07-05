Vedat Muriç transferinde son dakika! İstanbul'da böyle görüldü... Transfer haberleri
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriç'in takımdan ayrılmama kararı aldığını ve takımın yeni sezon hazırlık kampına katılacağını söylemişti. Son dakika gelen görüntülerde ise Vedat Muriç'in İstanbul'a geldiği görüldü. Kosovalı forvet, "Sözleşmen bitince Galatasaray'a gelir misin? sorusuna "Sözleşmemin bitmesine 1 sene daha var. Henüz konuşmak için erken" yanıtını verdi.
Vedat Muriç ile yaptığı görüşmenin ardından oyuncunun kulüpte devam etme kararı aldığını ifade eden Kartal, "Oyuncumuz şu an için oluşan şartlarda bizimle birlikte devam edecektir. Vedat Muriç takımımızın yeni sezon hazırlık kampına katılarak takımdaki yerini alacaktır. Vedat Muriç transferi askıya alınmıştır. Gelecek günlerin neyi göstereceğini şimdiden kestirmek güç olsa da bu gelişme her iki taraf için de hayırlı olmuştur." dedi.
Vedat'ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kartal, "Vedat gibi bir oyuncuyu her takım kadrosunda görmek ister. Geçen sezon takıma önemli katkı sağladı. Geçen sezon ligin en çok gol atan ikinci oyuncusu. Gol pasları ile takıma katkısı ortada. Bu tür oyuncuların alıcısının olması çok normal. Yurt içi ve yurt dışından önemli teklifler geldi. Transfer sürecinde kendisinin dışında farklı gelişmeler de yaşandı. Biz kendisi ile konuştuk. Kulübü ile hiçbir problemi yok. Kimse Vedat'ı problemli bir oyuncu gibi de göstermeye çalışmasın." şeklinde konuştu.
VE MURİÇ İSTANBUL'DA!
Tüm bu gelişmelerin ve açıklamaların neticesinde Kosovalı golcü, İstanbul'a geldi. Havalimanında görülen Muriç'e "Sözleşmen bitince Galatasaray'a gelir misin? sorusu soruldu. Golcü oyuncu ise bu soruya "Sözleşmemin bitmesine 1 sene daha var. Henüz konuşmak için erken" yanıtını verdi.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 13:23
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Vedat Muriç transferinde son dakika! İstanbul'da böyle görüldü... Transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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