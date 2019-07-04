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04 Temmuz 2019, Perşembe
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El Kabir Rize yolunda

Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Faslı golcü , Ankaragücü'nden hocası ’ın ’sine geliyor.

Rizespor bir yandan Muriç transferiyle uğraşırken, bir yandan da takviye yapıyor. Willem'den genç orta saha Atakan Akkaynak'ı alan Atmaca, esas bombayı 'le patlatacak. Yeşil-mavililerin, 'ın geçen sezon A.Gücü'nden öğrencisi 30 yaşındaki Faslı golcüyle imza atacağı öğrenildi. Geçen sezon A.Gücü'nde 6 gol atan, Mart ayında sorunlu bir şekilde takımdan ayrılan El Kabir, sezonu İsveç'te Kalmar'da tamamladı.
  1. 4.7.2019
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