El Kabir Rize yolunda

Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Faslı golcü El Kabir, Ankaragücü'nden hocası İsmail Kartal’ın Rize’sine geliyor.
Rizespor bir yandan Muriç transferiyle uğraşırken, bir yandan da takviye yapıyor. Willem'den genç orta saha Atakan Akkaynak'ı alan Atmaca, esas bombayı El Kabir'le patlatacak. Yeşil-mavililerin, İsmail Kartal'ın geçen sezon A.Gücü'nden öğrencisi 30 yaşındaki Faslı golcüyle imza atacağı öğrenildi. Geçen sezon A.Gücü'nde 6 gol atan, Mart ayında sorunlu bir şekilde takımdan ayrılan El Kabir, sezonu İsveç'te Kalmar'da tamamladı.
- 4.7.2019
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acg bu adam bize lazım değil.
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