Rizespor'da şov zamanı
Çaykur Rizespor, Nijeryalı Ogu ve Brezilyalı efsane Bebeto’nun oğlu Mattheus’la el sıkıştı. Muriç’in transferi bekleniyor. Atmaca, Muriç'in satılması halinde transfer bombalarını bir bir patlatacak.
Rizespor, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-mavililer, Brezilyalı efsane Bebeto'nun maestro oğlu Mattheus ile Nijeryalı dinamo Ogu'yla el sıkışırken, Muriç transferinin netleşmesini bekliyor. Bonservisi Portekiz devi Sporting Lizbon'da olan 24 yaşındaki Mattheus, sezonu Vitoria Guimaraes'te kiralık tamamladı.
Genç maestro, 27 maçta 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Rizeli kurmayların Mattheus'la anlaştığı ve kulübüyle de satın alma opsiyonlu kiralık söz kestiği öğrenildi. Bir ara Trabzonspor'un gündemindeki Nijeryalı orta saha Ogu'nun ise İsrail'in H.Beer Sheva takımıyla kontratı sona erdi. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'yla ter döken 31 yaşındaki dinamonun da imzaya kaldığı bildirildi. Karadeniz ekibinin, İtalya'da Bologna'da oynayan 23 yaşındaki Ganalı orta saha Donsah'la da ilgilendiği belirtildi.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Rizespor'da şov zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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