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02 Temmuz 2019, Salı
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Rizespor'da şov zamanı

Çaykur , Nijeryalı Ogu ve Brezilyalı efsane Bebeto’nun oğlu Mattheus’la el sıkıştı. Muriç’in transferi bekleniyor. Atmaca, Muriç'in satılması halinde transfer bombalarını bir bir patlatacak.

, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-mavililer, Brezilyalı efsane Bebeto'nun maestro oğlu Mattheus ile Nijeryalı dinamo Ogu'yla el sıkışırken, Muriç transferinin netleşmesini bekliyor. Bonservisi Portekiz devi Sporting Lizbon'da olan 24 yaşındaki Mattheus, sezonu Vitoria Guimaraes'te kiralık tamamladı.

Genç maestro, 27 maçta 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Rizeli kurmayların Mattheus'la anlaştığı ve kulübüyle de satın alma opsiyonlu kiralık söz kestiği öğrenildi. Bir ara Trabzonspor'un gündemindeki Nijeryalı orta saha Ogu'nun ise İsrail'in H.Beer Sheva takımıyla kontratı sona erdi. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'yla ter döken 31 yaşındaki dinamonun da imzaya kaldığı bildirildi. Karadeniz ekibinin, İtalya'da Bologna'da oynayan 23 yaşındaki Ganalı orta saha Donsah'la da ilgilendiği belirtildi.

  1. 2.7.2019
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