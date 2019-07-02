Çaykur Rizespor Atakan Akkaynak ile anlaştı - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor Atakan Akkaynak ile anlaştı

ile anlaştı

Çaykur Rizespor Atakan Akkaynak ile anlaştı

, 'nın Willem takımında forma giyen orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

genç milli takımlarında 28'den fazla resmi maça çıkan 'nın Willem takımında forma giyen orta saha oyuncusu , satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-mavili formayı terletecek.


  1. 02.07.2019
  2. Güncelleme: 02.07.2019 21:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor Atakan Akkaynak ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN