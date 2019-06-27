Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç teklifi reddetti - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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'un golcüsü teklifi reddetti

Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç teklifi reddetti

'de forması giyen Kosovalı golcü , kulübünün 3 yıllık sözleşme teklifini reddetti. Muriç, gelecek sezon 'da forma giymek istediğini dile getirdi.

'un golcü futbolcusu gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

ve 'nin transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

Golcü futbolcu yönetime Galatasaray'da oynamak istediğini iletti.

Vedat Muriç sözleşme teklifini reddetti!

İSMAİL KARTAL TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

'un takımdan ayrılmasının üzerine Çaykur Rizespor'un başına getirilen İsmail , Vedat Muriç'in takımda kalmasını istiyor. Kartal konuyla ilgili, "Ben Vedat Muriç'in kalmaasını istiyorum. Kendisiyle bugün detaylı şekilde görüşeceğiz. Takas konusunu başkanım ve yönetim kurulu bilir." açıklamasını yapmıştı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDUR

Vedat Muriç, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 34 maçta sahadaki yerini aldı. Toplamda 3 bin 26 dakika sahada kalan Kosovalı golcü, takımına yaptığı 17 gol 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

  1. 27.06.2019
  2. Güncelleme: 27.06.2019 14:51
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