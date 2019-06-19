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19 Haziran 2019, Çarşamba
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’de bombalar hazır

Rize’de bombalar hazır

Atmaca, ’dan Manu, A.Gücü’nden Pinto, Boyd ve ’le ilgileniyor. D.Kiev’den kiralanan ’un da bonservisi alındı.

Yeni sezonda büyük hedefler koyan Rizespor, transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfere start veren Atmaca, listesindeki 'dan Manu, A.Gücü'nden Pinto, Boyd ve 'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Başkan Hasan Kartal da transferde çok titiz davrandıklarını söyledi. ekibi ayrıca, devre arası D.Kiev'den kiraladığı 31 yaşındaki Ukraynalı sağ bek 'al 2 yıllık imza attı
  1. 19.6.2019
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