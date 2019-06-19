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19 Haziran 2019, Çarşamba
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'da transfer

Çaykur Rizespor'da transfer

Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Yeşil-mavili ekip geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ile prensipte anlaştı.

ekiplerinden , geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ile 2 yıllık prensipte anlaştı.

Kulüp Sportif Direktörü Yılmaz Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moroziuk'un geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den kiralık olarak takıma katıldığını hatırlattı.

Bal, Moroziuk'un bonservisi konusunda kulübü ile anlaşmaya varıldığını belirterek, "Yapılan görüşmelerde kendisi ile her konuda anlaştık. Tatilin ardından 'ye gelecek ve bir olumsuzluk yaşanmazsa sağlık kontrolünün ardından 2 yıllık sözleşme yenileyeceğiz." diye konuştu.

Bal, Moroziuk'un geçen sezon ikinci yarıda takıma önemli katkı yaptığını vurgulayarak, deneyimli ve takımı tanıyan bir isimle yola devam edecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.

  1. 19.06.2019
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