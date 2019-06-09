Vedat Muric’in yerine Tomane – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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Vedat Muric’in yerine Tomane

Vedat Muric’in yerine Tomane

Rize, Muriç’in alternatifini belirledi. Atmaca, Portekiz’de 14 gol atan, Tondela’nın golcüsü Tomane’yle görüşüyor.

Rizespor'un yıldız golcüsü Muriç'in geleceği belirsizliğini korurken, B Planı da hazırda bekletiliyor. Yeşil-mavililer Kosovalı santrforun alternatifini Portekiz'de buldu. Atmaca'nın, 'nde yer alan Tondela'nın Portekizli golcüsü Antonio Manuel Fernandes Mendes'i radarına aldığı öğrenildi. Kısa adı 'Tomane' olan 26 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon küme düşme mücadelesi veren Tondela'da 36 maçta 14 gol, 6 asistlik performansıyla takımının ligde kalmasında büyük bir pay sahibi oldu. Rizespor transfer komitesinin, sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Tomane için girişimlere başladığı bildirildi.

  1. 9.6.2019
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