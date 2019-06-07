İsmail Kartal: Hedefimiz Avrupa
“Hayallerimiz var ama hayalci değiliz. Bir bütün olacağız. İniş-çıkışlı değil, istikrarlı bir kulüp olacağız. Bunun ilerleyen adımları da Avrupa olacak.”
Rizespor, yeni teknik direktörü İsmail Kartal'la 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Çaykur Didi Stadı'ndaki imza törenine Başkan Hasan Kartal da katıldı. Rize'ye gelmesinde en büyük payın Rizeli olması ve Rizeli yönetici ve bazı dostlarının kendisini içten istemeleri ve kabul etmeleri olduğuna işaret eden İsmail Kartal, "Tesisleri gezdik. Bir futbol takımı ve teknik direktörün başarılı olması için dolu. Tesisler ve taraftarı gördükten sonra ben iki kat değil, kat kat daha fazla çalışmak zorundayım" dedi.
TRANSFER LİSTESİ HAZIR
İsmail Kartal, hedefe adım adım gideceklerinin altını çizerek, transfer müjdesi de verdi. 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Hayallerimiz var ama hayalci değiliz. Bir bütün ve ekip olacağız. Çalışmaya, başarılı olmaya geldik. İniş-çıkışlı değil, istikrarlı bir kulüp olacağız. Bunun ilerleyen adımları Avrupa olacak. Beğendiğimiz oyuncuları takımda tutmaya çalışıyoruz. Tutamadıklarımızın yerine oyuncularımız var. Bir haftadır çalışıyoruz" diye camiaya müjde verdi.
İsmail Kartal, transferin gözdesi Muriç konusuna da açıklık getirdi. Kartal, "Biz ilk etapta gitmesini istemiyoruz. Gönüllü kalmasını istiyoruz. Hedeflerimize giderken bu oyuncuları aramızda tutmak istiyoruz" dedi.
'PARAYI VEREN MURIÇ'İ ALIR'
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in transferini açık artırmaya sokan bir mesaj verdi. Başkan Kartal, "Resmi teklif sadece Toulouse'dan var. G.Saray ve F.Bahçe'den sözlü var. Aklımıza yatmayan transferi onaylamayız. Hocamız kalmasını istiyor. Aklımızda bir rakam yok. Bize en fazla parayı kim verirse ona veririz" değerlendirmesinde bulundu.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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