İsmail Kartal: Hedefimiz Avrupa

Rizespor, yeni teknik direktörü İsmail Kartal'la 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Çaykur Didi Stadı'ndaki imza törenine Başkan Hasan Kartal da katıldı. Rize'ye gelmesinde en büyük payın Rizeli olması ve Rizeli yönetici ve bazı dostlarının kendisini içten istemeleri ve kabul etmeleri olduğuna işaret eden İsmail Kartal, "Tesisleri gezdik. Bir futbol takımı ve teknik direktörün başarılı olması için dolu. Tesisler ve taraftarı gördükten sonra ben iki kat değil, kat kat daha fazla çalışmak zorundayım" dedi.



TRANSFER LİSTESİ HAZIR

İsmail Kartal, hedefe adım adım gideceklerinin altını çizerek, transfer müjdesi de verdi. 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Hayallerimiz var ama hayalci değiliz. Bir bütün ve ekip olacağız. Çalışmaya, başarılı olmaya geldik. İniş-çıkışlı değil, istikrarlı bir kulüp olacağız. Bunun ilerleyen adımları Avrupa olacak. Beğendiğimiz oyuncuları takımda tutmaya çalışıyoruz. Tutamadıklarımızın yerine oyuncularımız var. Bir haftadır çalışıyoruz" diye camiaya müjde verdi.



İsmail Kartal, transferin gözdesi Muriç konusuna da açıklık getirdi. Kartal, "Biz ilk etapta gitmesini istemiyoruz. Gönüllü kalmasını istiyoruz. Hedeflerimize giderken bu oyuncuları aramızda tutmak istiyoruz" dedi.



'PARAYI VEREN MURIÇ'İ ALIR'

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in transferini açık artırmaya sokan bir mesaj verdi. Başkan Kartal, "Resmi teklif sadece Toulouse'dan var. G.Saray ve F.Bahçe'den sözlü var. Aklımıza yatmayan transferi onaylamayız. Hocamız kalmasını istiyor. Aklımızda bir rakam yok. Bize en fazla parayı kim verirse ona veririz" değerlendirmesinde bulundu.