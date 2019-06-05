Çaykur Rizespor yeni hocasını buldu!
05 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor yeni hocasını buldu!

yeni hocasını buldu!

Çaykur Rizespor yeni hocasını buldu!

Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğunu ve Ankaragücü'nü de çalıştırmış olan ile dolduruyor. Rizespor, İsmail Kartal ile resmi sözleşmeyi yarın (6 Haziran) imzalıyor.

ekiplerinden , prensipte anlaşmaya vardığı ile yarın (6 Haziran) sözleşme imzalayacak.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın Rize'ye gelecek teknik direktör İsmail Kartal ile kulüp başkanı Hasan Kartal'ın da katılacağı törende, saat 14.00'te Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı bildirildi.

ekibinin sezonu tamamladığı teknik direktör Okan Burak ile yolları ayrılmıştı.

  1. 05.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor yeni hocasını buldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN