Hasan Kartal Muriç'i doğruladı – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Hasan Muriç'i doğruladı

Hasan Kartal Muriç'i doğruladı

Başkanı Hasan ve ile görüştüklerini açıkladı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, büyükleri birbirine düşüren 'in ayrılmak istediğini açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , büyükleri birbirine düşüren 'in ayrılmak istediğini açıkladı. ilgili konuşan Kartal, "Vedat'ı isteyen birkaç kulübümüz var. Kendisi de büyük kulüplere gitmek istiyor, hocamız kalmasını istiyor. Hem Rize'nin hem Muriç'in mutlu olması lazım. 1 hafta içerisinde belli olur" dedi. Tekliflerin sorulması üzerine ise Kartal, "Yazılı teklif sadece Toulouse'dan geldi. ve 'den ise bana söylenen sözlü bir istek var" diye konuştu.
  1. 2.6.2019
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