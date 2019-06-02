Hasan Kartal Muriç'i doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, büyükleri birbirine düşüren Vedat Muriç'in ayrılmak istediğini açıkladı.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
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TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
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muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Hasan Kartal Muriç'i doğruladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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