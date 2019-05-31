Son dakika: Vedat Muriç'in menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
31 Mayıs 2019, Cuma
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Son dakika: 'in menajeri resmen açıkladı!

Son dakika: Muriç'in menajeri resmen açıkladı!

A Spor'a bağlanan 'in menajeri Haluk Canatar, Muriç için 3 takımın teklif sunduğunu belirtti.

'de formasıyla harika bir sezon geçiren Vedat için haberleri gelmeye devam ediyor. Kosovalı golcü için iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, son olarak 'ın da devreye girdiği öğrenildi. Muriç ile 'nın Toulouse kulübü de yakından ilgileniyor.

Muriç'in menajeri açıkladı!

Haluk Canatar'ın Aykut İnce'ye yaptığı açıklama şu şekilde:

"Muriç'le iki büyük kulüp ilgileniyor. İlaveten Türkiye'de bir kulüp daha Muriç'le çok ciddi anlamda temas halinde. Bana gelen teklifleri Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a ilettim. Fransa'nın Toulouse takımı Muriç'i istedi. Muriç'e gelen 3 teklif dışında Rizespor da Kosovalı golcüyü kadrosunda tutmak istiyor. Süper Lig'den 3 kulüp, Muriç'i kadrosuna katmak istiyor."

  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 15:09
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