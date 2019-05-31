Son dakika: Muriç'in menajeri resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla harika bir sezon geçiren Vedat Muriç için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kosovalı golcü için Fenerbahçe iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, son olarak Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. Muriç ile Fransa'nın Toulouse kulübü de yakından ilgileniyor.

Haluk Canatar'ın Aykut İnce'ye yaptığı açıklama şu şekilde:

"Muriç'le iki büyük kulüp ilgileniyor. İlaveten Türkiye'de bir kulüp daha Muriç'le çok ciddi anlamda temas halinde. Bana gelen teklifleri Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a ilettim. Fransa'nın Toulouse takımı Muriç'i istedi. Muriç'e gelen 3 teklif dışında Rizespor da Kosovalı golcüyü kadrosunda tutmak istiyor. Süper Lig'den 3 kulüp, Muriç'i kadrosuna katmak istiyor."