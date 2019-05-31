Son dakika: Muriç'in menajeri resmen açıkladı!
A Spor'a bağlanan Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Muriç için 3 takımın teklif sunduğunu belirtti.
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla harika bir sezon geçiren Vedat Muriç için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kosovalı golcü için Fenerbahçe iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, son olarak Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. Muriç ile Fransa'nın Toulouse kulübü de yakından ilgileniyor.
Haluk Canatar'ın Aykut İnce'ye yaptığı açıklama şu şekilde:
"Muriç'le iki büyük kulüp ilgileniyor. İlaveten Türkiye'de bir kulüp daha Muriç'le çok ciddi anlamda temas halinde. Bana gelen teklifleri Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a ilettim. Fransa'nın Toulouse takımı Muriç'i istedi. Muriç'e gelen 3 teklif dışında Rizespor da Kosovalı golcüyü kadrosunda tutmak istiyor. Süper Lig'den 3 kulüp, Muriç'i kadrosuna katmak istiyor."
- 31.05.2019
- Güncelleme: 31.05.2019 15:09
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Eski yıldızlar geri dönsün
Toplam 2
Yorum
ahmet cenk fabri ve marcelo belki dönebilir ama taliscayı alabilecek bütcemiz olduğunu sanmıyorum çin kulübü bonservisine 18 milyon euro ödedi
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Bir PFDK klasiği!
Toplam 1
Yorum
maho bu federasyon tam bir Trabzon düşmanı
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Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Toplam 2
Yorum
10ur Juventus un J sini göremezsin sen. Galatasarayım zararına da olsa bu adamı derhal satmalıdır. 5,10 neyse kaptır gitsin. Bu adam topçu değil.
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