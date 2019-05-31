İsmail Kartal Rizespor'da – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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İsmail Rizespor'da

İsmail Kartal Rizespor'da

Çaykur Rizespor, ’un yerine İsmail ’ı getirdi. A Spor’a konuşan Başkan Hasan Kartal, “Soyadımız aynı olsun diye öyle oldu” esprisi yaptı.

Rizespor'da 'un ayrılmasıyla teknik direktör arayışları başlamıştı. Başkan Hasan , A Spor'a yaptığı açıklamada İsmail Kartal ile görüştüklerini ve kendisiyle prensipte anlaştıklarını açıkladı. Başkan Kartal, "Soyadımız aynı olsun diye öyle oldu! Daha iyi bir Rizespor göreceksiniz inşallah İsmail Kartal'la. İnşallah geçen sezonki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.
BABA TARAFINDAN RİZELİ
A spor yayınına katılan Kartal da transfer sürecini anlattı. Ligde 16. haftada A.Gücü'nden ayrılan tecrübeli hoca, "Rize camiası beni çok istedi. Başka takımlar da istedi ama baba tarafından Rizeli olduğum için Rizespor'u tercih ettim" bilgisini verdi. Kartal, Muriç için de "Boşluğunu doldurmak zor. Onun gibi bir futbolcuyu vermek istemiyoruz ama ilerleyen günlerde ne olur bilmiyoruz" açıklamasını yaptı.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Hasan Kartal, takımda kalacak isimlerle görüşmelere başlayacaklarını söyledi. Kartal, "Ara transferdeki düşüncemiz; hasbelkader düşersek kulübü sıkıntıya sokmayalım diye yarım sezonluk imza attık. Kalacaklarla konuşmaya başlıyoruz şimdi" dedi.

  1. 31.5.2019
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