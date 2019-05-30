Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un yerine İsmail Kartal geldi

Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un ayrılmasıyla teknik direktör arayışları başlamıştı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Kartal ile görüştüklerini ve kendisiyle prensipte anlaştıklarını açıkladı.

A Spor'da yayınlanan Transfer Hattı programına konuşan Hasan Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞTIK"

"İsmail Kartal ile prensipte anlaştık. Hoca işimiz bitti. Soyadımız aynı olsun diye öyle oldu! Daha iyi bir Rizespor göreceksiniz inşallah İsmail Kartal'la. Anlaşma az önce oldu. Prensipte anlaştık. Önümüzde çok iş var. Hata yapmak istemiyoruz. İnşallah geçen sezonki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz."

Rizespor'un yeni hocası belli oldu. Karadeniz ekibi İsmail Kartal'la prensip anlaşmasına vardı. Başkan Hasan Kartal, Aspor'a yaptığı açıklamada 'Prensip anlaşmasına vardık' dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile anlaşma sağlandığını resmi Twitter hesabından da duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşma sağladı" denildi.