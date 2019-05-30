Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un yerine İsmail Kartal geldi
Okan Buruk'la yolların ayrılmasından sonra Çaykur Rizespor, teknik direktör İsmail Kartal'la prensipte anlaştı. Karadeniz ekibinin Başkanı Aspor'a yaptığı açıklamada transferi duyurdu...
Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un ayrılmasıyla teknik direktör arayışları başlamıştı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Kartal ile görüştüklerini ve kendisiyle prensipte anlaştıklarını açıkladı.
A Spor'da yayınlanan Transfer Hattı programına konuşan Hasan Kartal'ın açıklamaları şöyle:
"İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞTIK"
"İsmail Kartal ile prensipte anlaştık. Hoca işimiz bitti. Soyadımız aynı olsun diye öyle oldu! Daha iyi bir Rizespor göreceksiniz inşallah İsmail Kartal'la. Anlaşma az önce oldu. Prensipte anlaştık. Önümüzde çok iş var. Hata yapmak istemiyoruz. İnşallah geçen sezonki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz."
Rizespor'un yeni hocası belli oldu. Karadeniz ekibi İsmail Kartal'la prensip anlaşmasına vardı. Başkan Hasan Kartal, Aspor'a yaptığı açıklamada 'Prensip anlaşmasına vardık' dedi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Çaykur Rizespor, İsmail Kartal ile anlaşma sağlandığını resmi Twitter hesabından da duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşma sağladı" denildi.
Çaykur Rizespor'umuz teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşma sağladı pic.twitter.com/lTEPLokOs3— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 30 Mayıs 2019
- 30.05.2019
- Güncelleme: 30.05.2019 15:27
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Toplam 1
Yorum
Tarzan rıkı Bence çok az avrupanın başka takımlarında olsaydı 60 milyondan aşağı gitmezdi neden böyle oluyor acaba?
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Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!
Toplam 3
Yorum
Sergen Guti Umarım doğru değil abdullah avcı büyük takım çalıştıracak kapasitede değil ikinci yarı kalmaz gider. bu yazdıklarımı not edin
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Guti'den veda mesajlı paylaşım
Toplam 1
Yorum
mıstık avcının yerine guti kalsaydı daha iyiyidi
Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'un yerine İsmail Kartal geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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