Çaykur Rizespor en fazla gol attığı sezonu yaşıyor
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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en fazla gol attığı sezonu yaşıyor

Çaykur Rizespor en fazla gol attığı sezonu yaşıyor

'de bitime bir hafta kala 46 gol atan , lig tarihinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

'de bitime bir hafta kala 46 gol atan , lig tarihinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. Bu sezon 18'inci kez Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, geride kalan 33 haftada kaydettiği 46 gol ile en fazla skor ürettiği sezonu yaşıyor. Bundan önce en fazla gol kaydettiği sezon olan 2000-2001 sezonunu 45 gol ile tamamlayan yeşil-mavililer, ligin bitimine bir hafta kala bu rekoru kırdı ve son hafta oynanacak maçı öncesi rekorunu geliştirme şansı yakaladı.


18 MAÇLIK GOL REKORLARI
temsilcisi, en fazla gol attığı sezonu yaşamasının yanında üst üste 18 maçta skor üretmeyi başararak bu alanda da kendi adına rekor kırdı. Çaykur Rizespor, 11'inci haftada oynanan maçından 30'uncu haftada oynanan maçına kadar oynadığı 18 müsabakada da rakip fileleri en az bir kez havalandırmayı başardı. Ligde oynadığı son 11 dış saha maçında gol atmayı başaran Çaykur Rizespor, bu alanda da en uzun serisine imza attı.

SADECE 4 MAÇTA SKOR ÜRETEMEDİ
Çaykur Rizespor, ligde geride kalan 33 haftanın 29'unda gol atmayı başarırken sadece 4 maçta rakip fileleri havalandıramadı. Yeşil-mavililer, skor üretemediği maçlar Evkur ile Göztepe'ye mağlup olurken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor maçında ise berabere kaldı.

  1. 22.05.2019
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