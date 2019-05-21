Rizeli Melnjak milli takımda – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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Rizeli Melnjak milli takımda

Rizeli Melnjak milli takımda
Devre arasında 'ye gelen Dario Melnjak, buradaki performansıyla milli takım kapılarını açtı. 26 yaşındaki sol bek, Hırvatistan'ın Euro 2020 elemelerinde 8 Haziran'da Galler ve özel maçta 11 Haziran'da Tunus'la oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı. İlk kez milli takıma seçilen Melnjak, Rize'de 15 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.
  1. 21.5.2019
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