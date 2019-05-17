Play-off heyecanı – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Play-off heyecanı

Play-off heyecanı
TFF 2. Lig'de play-off yarı finalleri bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. 'ta saat 16.30'da Manisa BŞB, Karagümrük'ü konuk edecek. 'ta ise 20.45'te Sakaryaspor, Sarıyer'i ağırlayacak. Bu karşılaşmaların rövanşları 21 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek
  1. 17.5.2019
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