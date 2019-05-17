Başkan Kartal’a 11 gün ceza

PFDK, kulüplere ceza yağdırdı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a maç temsilcisine aykırı hareketten 11 gün ceza verildi. Kırmızı kart gören Samudio da 2 maç ceza aldı. Erzurum'a 3 farklı ihlalden toplamda 60 bin, Y.Malatya, Bursa ve Konya'ya 20'şer bin lira ceza verildi. Ayrıca Konya ve Erzurum'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği belirtildi.