Rize'den başkan Cengiz'e tepki

Galatasaray? Başkanı Mustafa Cengiz'in, Rize Başkanı Hasan Kartal'a yönelik "Tribünleri kışkırttı" iddiasına yeşil-mavili cepheden sert yanıt geldi. Asbaşkan Hasan Yavuz Bakır, "Sayın Cengiz, anlattıklarını başka statta mı yaşadı? Başkanımız Hasan Kartal'ın tribünleri tahriki söz konusu değildir. Abdurrahim Bey ile ilgili yorumu ise Rizeliler karar verir. Bunu konuşmak Mustafa Cengiz'e düşmez. Cengiz, Hasan Şaş'ın tribünleri tahriklerini neden gündeme getirmiyor? Yedek kulübesinin arkasındaydım, Şaş bize bile mimikleriyle gerginlik yaşattı. Büyüklerimiz bu konuda insanlara objektif bilgi vermiyor" dedi.