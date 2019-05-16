Rize'den başkan Cengiz'e tepki
17 Mayıs 2019, Cuma
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'den başkan Cengiz'e tepki

Rize'den başkan Cengiz'e tepki

Başkanı Cengiz, objektif olmamakla suçlandı

? Başkanı 'in, Başkanı 'a yönelik "Tribünleri kışkırttı" iddiasına yeşil-mavili cepheden sert yanıt geldi. Asbaşkan Hasan Yavuz Bakır, "Sayın Cengiz, anlattıklarını başka statta mı yaşadı? Başkanımız Hasan Kartal'ın tribünleri tahriki söz konusu değildir. Abdurrahim Bey ile ilgili yorumu ise Rizeliler karar verir. Bunu konuşmak Mustafa Cengiz'e düşmez. Cengiz, 'ın tribünleri tahriklerini neden gündeme getirmiyor? Yedek kulübesinin arkasındaydım, Şaş bize bile mimikleriyle gerginlik yaşattı. Büyüklerimiz bu konuda insanlara objektif bilgi vermiyor" dedi.

  1. 16.5.2019
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