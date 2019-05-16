Rize'den başkan Cengiz'e tepki
Galatasaray Başkanı Cengiz, objektif olmamakla suçlandı
Galatasaray? Başkanı Mustafa Cengiz'in, Rize Başkanı Hasan Kartal'a yönelik "Tribünleri kışkırttı" iddiasına yeşil-mavili cepheden sert yanıt geldi. Asbaşkan Hasan Yavuz Bakır, "Sayın Cengiz, anlattıklarını başka statta mı yaşadı? Başkanımız Hasan Kartal'ın tribünleri tahriki söz konusu değildir. Abdurrahim Bey ile ilgili yorumu ise Rizeliler karar verir. Bunu konuşmak Mustafa Cengiz'e düşmez. Cengiz, Hasan Şaş'ın tribünleri tahriklerini neden gündeme getirmiyor? Yedek kulübesinin arkasındaydım, Şaş bize bile mimikleriyle gerginlik yaşattı. Büyüklerimiz bu konuda insanlara objektif bilgi vermiyor" dedi.
- 16.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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