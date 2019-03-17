7. harika Çaykur Rizespor

Süper Lig'de ikinci yarıda büyük çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, Konyaspor'u da affetmedi. Müsabakaya çok hızlı başlayan yeşil-mavililer, henüz 2'inci dakikada öne geçti. Filipovic'in kaleci Serkan'a geri pası kısa düşünce araya giren Muriqi, ağları sarstı: 0-1. İlk devre Rizespor'un üstünlüğüyle bitti.



HASRET 7 MAÇ

Rize, 68'de kontratağa hızlı çıktı. Muriqi'nin ara pasında topla buluşan Samudio Serkan'ı mağlup etti: 0-2. 76'da Skubic'in, Awaziem'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı çıktı. Rize bu galibiyetle ligde ikinci yarıda yaptığı 9 maçın 7'sini kazanmayı başardı. Ev sahibi Konyaspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.



ÇANAKKALE UNUTULMADI

Konyaspor-Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediye- Kasımpaşa maçlarında 18 Mart Çanakkale Şehitleri unutulmadı. Takımlar, maç önü seremonisine 18 Mart Çanakkale Şehitleri'nin anıldığı bir pankartla sahaya çıktı.