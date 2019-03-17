7. harika Çaykur Rizespor – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri 7. harika Çaykur Rizespor

7. harika

7. harika Çaykur Rizespor

Çaykur Rize deplasmanda Konya’yı 2’de Muriqi, 68’de Samudio ile yıktı. 76’da Skubic kızardı. Rize 7. galibiyetini aldı.

'de büyük çıkış yakalayan , 'u da affetmedi. Müsabakaya çok hızlı başlayan yeşil-mavililer, henüz 2'inci dakikada öne geçti. Filipovic'in kaleci Serkan'a geri pası kısa düşünce araya giren Muriqi, ağları sarstı: 0-1. İlk devre Rizespor'un üstünlüğüyle bitti.

HASRET 7 MAÇ
Rize, 68'de kontratağa hızlı çıktı. Muriqi'nin ara pasında topla buluşan Samudio Serkan'ı mağlup etti: 0-2. 76'da Skubic'in, Awaziem'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı çıktı. Rize bu galibiyetle ligde ikinci yarıda yaptığı 9 maçın 7'sini kazanmayı başardı. Ev sahibi Konyaspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

ÇANAKKALE UNUTULMADI
Konyaspor-Çaykur Rizespor ve - Kasımpaşa maçlarında unutulmadı. Takımlar, maç önü seremonisine 18 Mart Şehitleri'nin anıldığı bir pankartla sahaya çıktı.

  1. 17.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

7. harika Çaykur Rizespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN