7. harika Çaykur Rizespor
Çaykur Rize deplasmanda Konya’yı 2’de Muriqi, 68’de Samudio ile yıktı. 76’da Skubic kızardı. Rize ikinci yarıda 7. galibiyetini aldı.
Süper Lig'de ikinci yarıda büyük çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, Konyaspor'u da affetmedi. Müsabakaya çok hızlı başlayan yeşil-mavililer, henüz 2'inci dakikada öne geçti. Filipovic'in kaleci Serkan'a geri pası kısa düşünce araya giren Muriqi, ağları sarstı: 0-1. İlk devre Rizespor'un üstünlüğüyle bitti.
HASRET 7 MAÇ
Rize, 68'de kontratağa hızlı çıktı. Muriqi'nin ara pasında topla buluşan Samudio Serkan'ı mağlup etti: 0-2. 76'da Skubic'in, Awaziem'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı çıktı. Rize bu galibiyetle ligde ikinci yarıda yaptığı 9 maçın 7'sini kazanmayı başardı. Ev sahibi Konyaspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
ÇANAKKALE UNUTULMADI
Konyaspor-Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediye- Kasımpaşa maçlarında 18 Mart Çanakkale Şehitleri unutulmadı. Takımlar, maç önü seremonisine 18 Mart Çanakkale Şehitleri'nin anıldığı bir pankartla sahaya çıktı.
- 17.3.2019
7. harika Çaykur Rizespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.