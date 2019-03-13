Okan Buruk ve takım oyunu

Rizespor, son 8 maçında 19 puan topladı. Devre arası Porto'dan kiralanan Chidozie Awaziem, bu başarılarının altında yatan sırrı açıkladı. 22 yaşındaki Nijeryalı stoper, "Herkes saha içinde ne yapması gerektiğini biliyor. Takım arkadaşlarım taktik disiplin içinde oynuyor. Hocamız da bu bilgileri aktarıyor. Takım oyununu iyi oynadığınız zaman siz de çok rahatlıyorsunuz" yorumu yaptı.



TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİM

Genç futbolcu, Türkiye'yi seçme nedenini ise "Devamlı oynamak" olarak tanımladı. Awaziem, "Türkiye bana uygun bir lig. Fiziksel güce önem veren bir lig. Her şey yolunda gidiyor. Türkiye'yi çok sevdim. Adaptasyon sürecime herkes destek oldu. İyi bir ekip oluşturuldu. Adaptasyonun hızlı olmasını sağlayan ekibimiz var" diye konuştu.



RİZESPOR, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı. Rize, evindeki Kayseri maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından sevk edildi. Kayseri de aynı nedenlerden sevk edildi.