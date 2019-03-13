Okan Buruk: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız
13 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Okan Buruk: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Okan Buruk: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü , " maçında kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

, Konyaspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek kazanmak istediklerini söyledi. Buruk, "Rakibimiz iç sahada seyirci bakımından en dolu tribünlere oynayan takımlardan biri. Buradaki rakibimizin özellikle son haftalarda istedikleri sonucu alamasa da üst sıraları hedefleyen bir takım. Kendi oyun anlayışı içerisinde taktiksel olarak dizilişlerine, oyun içerisinde ki aksiyonlarına sabit kalan bir takım. Özellikle bizim deplasmanda ki 3 maçlık bir galibiyet serimiz vardı; maçıyla bunu kaybetmiştik. Tekrar deplasmanda kazanmak için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

MUSA: İYİ KONUMDAYIZ
Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran ise, uzun bir sakatlık sürecinden sonra sahalara iyi giriş yaptığını belirterek şunları dedi:
"Öncelikle çok büyük bir süreçten çıktım. Zor bir sakatlık geçirdim. Yaklaşık 4 buçuk, 5 ay sürdü hazır olmam. Allah'a hamdolsun döndüm ilk maçımı da oynadım. Hem kendim için hem takımım için çok iyi geçen bir maç oldu. 5 ayın üstüne kendi adıma mütevazı olmak gerekirse fena maç oynamadığımı düşünüyorum. İyi bir performans gösterdim. İnşallah bunun devamını getiririm, önemli olan bu. Şu an takım adına da kendi adıma da çok iyi konumdayız. Bunun devamını getirmek istiyoruz.'' diye konuştu.

  1. 13.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN