Çaykur Rizespor hedef büyüttü
12 Mart 2019, Salı
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hedef büyüttü

Çaykur Rizespor hedef büyüttü

Başkan Hasan , “Gelecek sezon inşallah yukarılara oynayacak bir takım kurmak zorundayız. Bunun çalışmalarına başladık” diye camiaya müjde verdi.

Ligde 10 maçtır bileği bükülmeyen Kayseri'yi de 3-0'la geçen Rizespor, gözünü üst sıralara dikti. Başkan Hasan , sezon başında sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını belirterek, "Ara transferde aldığımız oyuncuların hepsi yerine oturdu. Şu anda iyiye doğru gidiyoruz" dedi. Son 8 maçta 19 puan toplayan takımın gelecek sezon üst sıralara oynayacağını müjdeleyen Başkan Kartal, "Gelecek sezon inşallah yukarıya oynayacak bir takım kurmak zorundayız. Çalışmalara başladık" bilgisini verdi.

BURUK'LA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ
Hasan Kartal, başarılı teknik direktörleri 'un kulüpteki geleceği hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk'la devam etmek istediklerinin altını çizen Kartal, "Okan hoca ile hiç problem yaşamadık. Çok güzel bir sezona devam ediyoruz. Şu an geleceğimizin ne olacağı belli değil ama biz devam etmek istiyoruz. Okan hocanın geleceği için başka güzel alternatifler çıkabilir ve bu konuda sesimizi çıkaramayabiliriz. Benim şahsi düşüncem devam etmenin faydalı olacağı yönündedir" diye konuştu.

KONYA'YA DA GÖZDAĞI VERDİ
Kayseri maçında ağları havalandıran Rize'nin Paraguaylı golcüsü Samudio, 'da da zafer sözü verdi. 23 yaşındaki genç santrfor, "Ne kadar iyi gidersek de gidelim ilk hedefimiz ligde kalmak. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ligi iyi bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 12.3.2019
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