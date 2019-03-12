Çaykur Rizespor hedef büyüttü
Başkan Hasan Kartal, “Gelecek sezon inşallah yukarılara oynayacak bir takım kurmak zorundayız. Bunun çalışmalarına başladık” diye camiaya müjde verdi.
BURUK'LA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ
Hasan Kartal, başarılı teknik direktörleri Okan Buruk'un kulüpteki geleceği hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk'la devam etmek istediklerinin altını çizen Kartal, "Okan hoca ile hiç problem yaşamadık. Çok güzel bir sezona devam ediyoruz. Şu an geleceğimizin ne olacağı belli değil ama biz devam etmek istiyoruz. Okan hocanın geleceği için başka güzel alternatifler çıkabilir ve bu konuda sesimizi çıkaramayabiliriz. Benim şahsi düşüncem devam etmenin faydalı olacağı yönündedir" diye konuştu.
KONYA'YA DA GÖZDAĞI VERDİ
Kayseri maçında ağları havalandıran Rize'nin Paraguaylı golcüsü Samudio, Konya'da da zafer sözü verdi. 23 yaşındaki genç santrfor, "Ne kadar iyi gidersek de gidelim ilk hedefimiz ligde kalmak. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ligi iyi bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 12.3.2019
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