Çaykur Rizespor Kayserispor karşısında coştu

Süper Lig'de Rize kasırgası dinmiyor. Yeşil-mavililer, eski teknik direktörleri Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı, 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor'u da eli boş gönderdi. Karadeniz ekibi 22'de Boldrin'in vuruşunda Lung'dan dönen topu tamamlayan Muriç'le öne geçti:1-0. 36'da Deniz'in yaklaşık 30 metreden füzesini, kaleci Gökhan müthiş bir refleksle ağlara giderken çeldi.



KAYSERİ DİREĞE TAKILDI

Atmaca, ikinci yarıya da golle başladı. 56'da Samudio, Melnjak'ın ortasını ağlarla buluşturdu: 2-0. 60'ta Kayseri'de Umut Bulut'un füzesi üst direkten döndü. 66'da Vedat Muriç penaltıdan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü penaltıdan filelerle buluşturdu: 3-0. 72'de Deniz'in aşırtma vuruşunu Awaziem çizgiden çıkardı. 83'te bu sefer Kravets'in şutu üst direkten dönerken, Karadeniz ekibi son 8 maçta 6. zaferinin altına imza attı.



ÇAYKUR RİZESPOR HEDEF BÜYÜTTÜ

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşısında galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koyduklarını vurgularken, hedefi büyüttüklerinin altını çizdi. Buruk, "Hedeflerimizi büyütme adına iyi bir galibiyet aldık. 10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı kazandık" ifadelerini kullandı.



MURİÇ YILDIZINI PARLATIYOR

Rizespor'un 3-0'lık zaferinde attığı 2 golle baş rolü kapan isimlerden olan Vedat Muriç, her geçen hafta yıldızını parlatıyor. 24 yaşındaki Kosovalı yıldız, Kayseri filelerine gönderdiği 2 golle, oynadığı 25 karşılaşmada gol sayısını 10'a taşıdı. Yetenekli santrfor, 6 da asist yaptı.



BAŞKAN KARTAL'I AĞLATAN ZAFER

10 maçtır yenilmeyen Kayserispor'u mağlup ederek, ikinci yarıdaki flaş sonuçlarına bir yenisini daha ekleyen Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, karşılaşma sonunda duygusal anlar yaşadı. Başkan Kartal, 3-0'lık galibiyetin ardından taraftarları selamladı ve gözyaşlarına hakim olamadı.



KALECİ GÖKHAN'I GEÇEMEDİK

Eski takımı Rize karşısında 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Kayseri'de Hikmet Karaman, kaleci Gökhan'a takıldıklarını söyledi. Karaman, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Aslında 1-0'dan sonra yakaladığımız net pozisyon var. Gökhan'ı tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkarttı." diye konuştu.



DENİZ TÜRÜÇ KART CEZALISI

Kayserispor, Rize'de ağır yenilginin yanı sıra orta sahanın önemli ismi Deniz Türüç'ü de kaybetti. Kart sınırındaki 26 yaşındaki futbolcu, maçın henüz 3. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Deniz, haftaya lider Başakşehir'le Kayseri'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.



EROL BULUT'TAN TAKIMA MESAJ

Açılışa katılan Teknik Direktör Erol Bulut, kötü gidişat için takıma mesaj gönderdi. Herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyleyen Bulut, "Sözleşmesi biten futbolcularımız var. Sözleşmeyi düşünmektense göstereceği performans bizim için daha önemli. Bunlarla ilgili de kesinlikle bir karar alacağız" dedi.''