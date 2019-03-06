Çaykur Rizespor 3 büyüklere karşı deplasmanda kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor, Fenerbahçe mağlubiyeti ile durakladı. Yeşil mavililer, 3 büyük külübe karşı dış sahada maç kazanamıyor.



Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'ye yenilerek ikinci devredeki ilk mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor, son yıllarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında İstanbul'da maç kazanmakta güçlük çekiyor. 3 büyükler karşısında deplasmanda oynadığı son 21 maçta galibiyetle tanışamayan yeşil-mavililer, bu süreçte oynanan maçların 13'ünü kaybederken 8 maçtan ise beraberlik ile ayrıldı.



SON GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Karadeniz temsilcisi, 3 büyükler karşısında deplasmanda kazandığı son galibiyeti Beşiktaş'a karşı aldı. 2005/2006 sezonunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazandı. Galatasaray deplasmanında son olarak 2003/2004 sezonunda 2-1'lik skorlar kazanmayı başaran yeşil-mavililer, 3 büyükler karşısında deplasmandaki en uzun kazanamama serisini Fenerbahçe karşısında yaşıyor. Sarı-lacivertlileri dış sahada son olarak 1980/1981 sezonunda 3-2'lik skorla yenmeyi başaran Çaykur Rizespor, 38 yıldır Fenerbahçe'yi İstanbul'da mağlup edemedi.



54 MAÇTA 5 GALİBİYET

Bugüne kadar Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı deplasmanda 54 maça çıkan Çaykur Rizespor, 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi, İstanbul'da Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi 2 kez Galatasaray'ı ise 1 kez mağlup etmeyi başardı.