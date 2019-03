Umar yine iddialı

Rizespor'un ligde ikinci yarıdaki müthiş çıkışında, anahtar oyuncularından birisi olan Aminu Umar, bugün oynayacakları Fenerbahçe maçı için iddialı açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Biz kesinlikle zafer için sahaya çıkacağız. Kolay olmayacağını biliyoruz; fakat bunun için hazırladık kendimizi. Biz her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. Prensibimiz bu karşılaşmada da değişmez. Bence 3 puan alabiliriz" ifadelerini kullandı. Büyük takımlara karşı çok başka bir motivasyonla sahaya çıktıklarını itiraf eden genç yıldız, "Farklı hissettiriyor ve çoğu zaman potansiyelinizin üzerine çıkıyorsunuz. Ama size şunu söyleyebilirim; biz asla pes etmeyiz" yorumunu yaptı. İlk yarıda Rize'de 3-0 kazandıkları maçta Fenerbahçe'ye gol attığını hatırlatan Umar, yine gol sözü verdi ve şunları söyledi: Çok mücadele ediyoruz. Ben yine Fenerbahçe'ye gol atmayı istiyorum. Kesin olarak atacağıma dair söz veremem; ama gol için her şeyi yapacağım. Her forvetin her maçta gol atma arzusu vardı. Ben de hücum oyuncusu olarak, her maç için bu düşüncedeyim.