Turistik gitmiyoruz

Süper Lig'de ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yaparak, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayan Çaykur Rizespor, Kadıköy'de karşılaşacağı Fenerbahçe'ye de iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Devre arasında Porto'dan kiralanan 22 yaşındaki Chidozie Collins Awaziem, güçlü rakiplerini Kadıköy'de yeneceklerine inandıklarını söyledi. Bu maçın hikayesinin farklı olacağını vurgulayan Nijeryalı stoper, "Biz turistik amaçlı değil üç puan için gidiyoruz. Bunu yapabileceğimizi biliyorum. Ligin ikinci yarısının başında neler yapabileceğimizi gösterdik. Fenerbahçe'yi de yeneceğimize inanıyorum. Bu bizim için bir adım olmayacak. Herhangi bir maç gibi oynayacağız. Son derece hazır, odaklanmış bir şekilde maça çıkacağız. Üç puanı almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.



'HER MAÇ DAHA İYİ OYNUYORUZ'

Karadeniz ekibinin başarılı savunmacısı Dario Melnjak da Fenerbahçe karşılaşmasının ilginç olacağını vurguladı. Melnjak, "Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçını izledik. Çok ilginç bir maç oldu. Ligdeki tüm takımlar mücadele gücü yüksek takımlar. Fenerbahçe de bunlardan biri. O yüzden bizim için ilginç olacak. Her geçen maçta daha iyi hale geliyor takım. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



KORKUSUZ AWAZİEM

Awaziem, hedefinin her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söyledi. Nijeryalı savunmacı, "Amacım forvet oyuncularına gol attırmamak. Burada olduğum müddetçe, takımım için her şeyi yapmaya gayret edeceğim" diye rakip forvetlere mesaj gönderdi.